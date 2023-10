Immigration Canada : Le Sénégal dans la liste rouge des 4 pays d’Afrique de l’Ouest

Alors que les inscriptions pour émigrer aux Etats-Unis pavoisent Dakar, le Canada aussi sollicité est un autre eldorado prisé par les Sénégalais qui, une fois sur place, demandent l’asile. Témoin, ce document réalisé par Radio-Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté & Le Devoir, relayé sur X par Birane Hane, Community Leader and Volunteer, et exploité par nos services.

Le Sénégal figure depuis quelques mois dans la liste rouge des quatre pays d’Afrique de l’Ouest qui viennent au Canada avec un visa visiteur pour ensuite demander immédiatement l’asile

Les douaniers des aéroports de Montréal et Toronto font face à une nouvelle problématique : l’arrivée massive d’étrangers, qui détiennent un visa tout à fait légal pour arriver au Canada, et qui demandent immédiatement l’asile.

Demandes d’asile

Si les demandes d’asile dans ces aéroports sont monnaie courante, l’origine des demandeurs a surpris des sources qui se sont confiées à Radio-Canada.

Depuis le début du mois de juin, des centaines de visiteurs, provenant par exemple de pays d’Afrique de l’Ouest comme le Sénégal, le Cameroun, le Nigeria ou encore le Mali, ont demandé l’asile en débarquant par dizaines, quotidiennement, à Toronto et Montréal.

Avec plus de 2,2 millions de demandes actuellement en attente, toutes catégories confondues.

Immigration Canada a discrètement décidé de revoir les exigences liées à la délivrance de visas temporaires, comme ceux destinés aux touristes.

Des visas demandés pour 147 pays

Le Canada demande un visa aux ressortissants de 147 pays pour venir visiter le pays. Les délais varient cependant en fonction du pays d’origine. Certains demandeurs doivent s’armer de patience. Un délai moyen de 293 jours est annoncé pour les Sénégalais. Il grimpe à 764 jours avec les citoyens du Nigeria.