A partir du mois d’août 2016, je lance le débat économique avec Macky SALL comme il l’a demandé. Tous les mardis, je poserai la question économique de la semaine (la QES TEKKI). Mamadou Lamine DIALLO, Président du mouvement Tekki. Questekki 364 du mardi 18 juillet 2023.

Je propose de réduire les pouvoirs de l’institution Président de la République au Sénégal et de les encadrer. Nous venons de gagner en Afrique de l’Ouest la bataille des deux mandats maximum de 5 ans pour le Président de la République, après le Nigeria. La CEDEAO doit pouvoir amender dans ce sens le protocole additionnel sur la bonne gouvernance.

Avançons maintenant. Dans les faits, c’est le Président de la République qui est le propriétaire des ressources minérales et de la terre, qu’il administre et gère par décret. Pourtant, la constitution indique que les ressources naturelles appartiennent au peuple; aucun représentant du peuple, député, maire ou président de conseil départemental ne participe à la gestion de ces ressources.

C’est Macky SALL qui a géré le gaz de St Louis et de Kayar, un business de plus de 1000 milliards d’euros, tout seul, avec le premier ministre et le ministre en charge qu’il nomme. Il en est de même de l’or de Kédougou, de son fer, des phosphates et du zircon de Tivaouane, etc. Mais aussi du foncier, avec la commission nationale domaniale qui plane sur les terres du Sénégal et a encouragé la naissance d’une bourgeoisie foncière qui est arrivée au pouvoir avec Macky SALL.

Les institutions constituent le facteur décisif de l’évolution économique des sociétés. C’est pourquoi il faut les encadrer. Sinon elles tombent dans la corruption. Et la corruption empêche les institutions de jouer leur rôle. Sous Macky SALL, elle a repris l’ascenseur: 300 milliards de flux financiers illicites et l’année préélectorale 2023 va battre les records.

Dossier nouveau: Deux questions à Aïssata TALL SALL

Sous son magistère, le Sénégal s’est rapproché de Poutine et a reçu Marine Le Pen au mépris de la Diaspora et de l’Afrique.

Je me demande si elle comprend bien sa mission; le Sénégal est une grande puissance diplomatique disait-on.

La voilà à New York dans une Assemblée générale des Nations Unies aux côtés de Ron Yaffet. Que fait ce businessman dans une délégation de diplomates sénégalais ?

Le pèlerinage à la Mecque s’achève, on en fera le bilan. En attendant, pourquoi avez-vous privé Air Sénégal International du marché du transport, au profit de la compagnie saoudienne ? C’est pour le moins un acte anti patriotique, quand on sait que tous les pays sérieux soutiennent leurs compagnies aériennes dans cette période post covid.

On sait que la compagnie nationale a pris à temps toutes les dispositions pour assurer le transport des pèlerins. C’est le ministère qui l’a bloqué. Pourquoi ? Mme la brillante avocate!

Mamadou Lamine Diallo, Président du mouvement Tekki.