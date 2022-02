Sédhiou : Le nouveau stade portera le nom de Sadio Mané (Abdoulaye Diop)

Le ministre de la Culture et de la Communication maire Abdoulaye Diop, par ailleurs , a pris la décision de baptiser le nouveau stade de Sédhiou dont la finition des travaux est prévue à l’horizon 2023, Stade Sadio Mané.

Des sources proches du maire indiquent que l’édile de Sédhiou n’a pas été insensible à la prestation de l’enfant de Bambali à la dernière CAN Cameroun 2021, et qui a «honoré tout le Sénégal, la région de Sédhiou et toute la Casamance».

Mais au-delà du football, les actions du joueur de Liverpool dans les domaines de l’éducation, de la santé, du culte (il construit un lycée, un poste de santé, rénové plusieurs mosquées etc), sans compter l’aide et l’assistance apportées aux familles démunies et cela, dans la plus grande discrétion, ont aussi pesé dans la décision du ministre maire.

Leral