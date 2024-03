CAN 2023 – Pape Ndiaye Souaré revient sur l’élimination du Sénégal par La Cote d’ivoire

L’international sénégalais, Pape Ndiaye Souaré s’est exprimé sur la décevante élimination du Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) face à la Côte d’Ivoire, qui s’est finalement avérée être la future championne de l’édition 2024. Les Lions de la Teranga ont été évincés après une séance de tirs au but, un moment qui a profondément affecté le défenseur sénégalais, éloigné de la tanière depuis un certain temps.

Actuellement en D1 écossaise avec Motherwell, Pape Ndiaye Souaré a partagé ses sentiments sur la campagne de l’équipe dirigée par Aliou Cissé, exprimant à la fois sa surprise et sa déception face à l’élimination prématurée. Il a souligné son point de vue sur une équipe qu’il estime avoir tout pour remporter la compétition.

« Je pense qu’on a fait un bon début de CAN mais je ne m’attendais pas à voir l’équipe sortir de cette compétition sans la coupe. Donc, l’élimination contre la Côte d’Ivoire était un choc. Cela m’a surpris car j’ai vu une équipe qui manquait d’envie de gagner, qui manquait d’expérience pour comprendre la situation. Le Sénégal en ce moment a la meilleure équipe en Afrique. Donc, cette coupe était pour nous. Je n’ai pas aimé voir nos joueurs se faire marcher dessus par une équipe qui était déjà morte. On a manqué de détermination, de prise de responsabilité, d’expérience et de maturité », a déclaré l’ancien joueur de Lille et de Crystal Palace dans une interview avec le Record.