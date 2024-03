Depuis les évènements politiques de mars 2021, le parti PASTEF les patriotes a enregistré plusieurs victimes dans ses rangs. Les chiffres font froid dans le dos; plus de 60 personnes ont perdu la vie dans les manifestations politiques et on a enregistré des centaines de blessés graves comme des arrestations tous azimuts de cadres, de militants et sympathisants de l’ex parti politique, PASTEF les patriotes.

La commission sociale du parti politique ex PASTEF a chiffré 240 millions de FCFA dépensés pour la prise en charge des victimes des manifestations politiques.

Les frais couvrent les prises en charge des frais médicaux et les honoraires des avocats. Cette information a été donnée par l’honorable député Ayib Daffé, lors de la séance du projet de loi d’amnistie.

Ayib Daffé a demandé à connaître les limites du champ d’application de la loi. Selon lui, les crimes de sang ne doivent pas être pris en compte dans ce projet de loi pour favoriser l’impunité.

“Nous sommes satisfaits de la Libération des détenus politiques mais jusqu’ici il y a environ plus de 400 détenus qui sont toujours dans les prisons du pays à cause de leur opinion et de leur idéologie politique.”

PASTEF a toujours défendu ses militants et personne n’est venu nous appuyer dans ces moments difficiles.

A côté de ces blessés accompagnés des tortures enregistrées de la période visée le camp du parti PASTEF a enregistré environ 60 morts sans oublier les milliers d’emprisonnement de ses militants.