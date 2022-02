CAN 2021: “Je ne pense pas à l’échec” Aliou Cissé

“Nous préparons bien ce match en misant sur la récupération. On connait le Burkina car on a été dans le même groupe lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. On avait fait zéro à zéro à domicile et 2-2 au retour. Mais, les générations sont différentes même si un travail est fait. Maintenant, nous nous attendons à un match difficile. Nous sommes prêts. Je ne pense pas à l’échec. Je fais tout pour passer le cap des demi-finales“,

a déclaré le sélectionneur national des Lions, à l’occasion de la conférence de presse d’avant-match Burkina Faso-Sénégal.