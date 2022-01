Dernier acte du groupe B de la CAN. le Malawi était aux prises avec le Sénégal, alors que dans le même temps, la Guinée va affronter le Zimbabwe. le match s’est soldé par un score nul et vierge.

Actuellement, la Guinée et le Sénégal sont 1er ex aequo de la poule B, avec 4 points, devant le Malawi (3 points). Tout était possible jusqu’á ce que le Zimbabwe marque deux buts contre la Guinée.

Le coup de sifflet finale De Senegal Malawi est resté nul et vierge.