CAN 2021 : Le beau geste de Sadio Mané à l’endroit d’une famille camerounaise

Le dimanche 6 février restera à jamais gravé dans les mémoires des Sénégalais avec le sacre historique des Lions en Coupe d’Afrique des Nations. Une victoire qui récompense le parcours de tout un groupe bien emmené par leur fer de lance Sadio Mané. Ce dernier qui se distingue balle au pied par sa technique fait aussi parler de lui en dehors des terrains. En effet, le numéro 10 sénégalais œuvre énormément dans le social surtout dans son village (Bambali) mais aussi loin de ses terres. Ce fut le cas lors de cette 33e édition de la CAN au Cameroun. Hospitalisé à l’hôpital de Bafoussam suite à sa commotion contractée lors du match contre le Cap-Vert (huitièmes de finale), Sadio Mané a de nouveau fait parler sa générosité.

« Je crois que je vous ai raconté le geste généreux que Sadio Mané à posé à Bafoussam en faveur d’une famille. Cette dernière était en détresse car une moto avait percuté leur enfant qui avait des fractures et des blessures un peu partout sur le corps ; il était proche de la mort et ses parents n’avaient pas les moyens pour payer les soins. Et Sadio, qui se trouvait dans cet hôpital (car il s’y faisait soigner après son choc contre le Cap-Vert) trouve cette famille éplorée et leur demande ce qui se passe. On lui explique la situation et il leur a donné 400000 FCFA qui a soulagé cette famille. Je crois que cette bénédiction a été récompensée aujourd’hui pas DIEU », a déclaré un invité sur le plateau d’une chaîne camerounaise (Equinoxetv) après le sacre du Sénégal.