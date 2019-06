Can 2019 – Youssoupha Dabo: « Je ne peux pas remplacer Omar Daf, il est… »

Youssouph Dabo a rejoint le staff de Aliou Cissé. Mais le technicien ne vient pas pour remplacer Omar Daf. Le sélectionneur des U20 l’a lui même affirmé dans une interview accordée à Record.

Pour lui, Omar Daf, c'est un autre niveau. « Il entraîne à un niveau où moi je n'ai pas eu l'opportunité de le faire. Cela veut tout dire. Je ne suis pas là pour remplacer, qui que ce soit. Je suis venu pour répondre aux attentes du sélectionneur », soutient-il dans le journal parcouru par Senego. Dans l'entretien, le technicien sénégalais a toutefois tenu, à préciser qu'il était déjà avec l'équipe (nationale A) en 2017 (à la CAN au Gabon), mais les sénégalais ne nous connaissaient pas. « C'est avec les U20 qu'il y a eu plus de médiatisation, mais il n'y a rien, qui change par rapport à ce que je dois faire pour l'équipe A, pour apporter mon soutien au besoin du sélectionneur. Il n'y a rien qui change. Je suis là au service du coach ». Et d'ajouter: « je suis là pour faire de la supervision comme cela se faisait avant. Et si on a besoin de moi pour autre chose aussi, je serai là ».