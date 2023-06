Aliou Cissé : « On est meurtri par la situation du pays »

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal s’est prononcé sur la situation tendue qui prévaut dans le pays. En conférence de presse jeudi à Diamniadio, Aliou Cissé se dit meurtri et indique qu’il n’a jamais été question de délocaliser le regroupement des « Lions».

« On n’a jamais pensé une seule fois à délocaliser le regroupement. On est tous des Sénégalais et on est meurtri par la situation du pays. Mais nous devons continuer à apporter du plaisir aux Sénégalais. Vous savez, les Sénégalais aiment voir l’équipe nationale. On est bien chez nous et fier d’être Sénégalais », a dit Aliou Cissé.