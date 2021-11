Campagne avant l’heure, arrestation de Barth’ : Le préfet de Dakar siffle la fin de la “récréation”

Arrêté, ce mercredi matin, alors qu’il s’apprêtait à lancer ses visites de proximité (Dox Mbokk) à Plateau et à la Médina, Barthélémy Dias qui a entamé une campagne avant l’heure, a finalement été libéré. Cependant, le préfet de Dakar, Mor Talla Tine a saisi l’occasion pour rappeler à l’ordre les acteurs politiques, non sans leur rappeler, dans un communiqué, les lois et règlements en vigueur.

« Il m’a été donné de constater la tenue, par certains acteurs politiques, de caravanes, cortèges, défilés et rassemblements non déclarés, sur la voie publique », constate le préfet de Dakar pour le déplorer. L’autorité administrative de rappeler : « conformément aux dispositions des articles 96 du Code pénal et 10 de la loi n°78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions, les cortèges, défilés et rassemblements de personnes et d’une façon générale, les manifestations sur la voie publique, sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative chargée du maintien de l’ordre public sur le territoire dans lequel la manifestation doit avoir lieu ». Cette déclaration « intervient trois (03) jours francs au moins et quinze (1.5) jours francs », indique le préfet Mor Talla Tine qui martèle que «le non-respect de ces dispositions expose les auteurs aux sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur ». « En conséquence, j’invite les populations, notamment les acteurs politiques, au respect scrupuleux des règles qui régissent l’occupation de la voie publique, en vue de garantir la sécurité et la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que l’exercice, pour chaque citoyen de ses droits dans les conditions requises », lance le préfet de Dakar.