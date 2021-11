Cheikh Gueye: « Demain encore nous serons dans les rues »

Le maire de Dieuppeul déplore la manière avec laquelle le maire de Mermoz a été arrêté. « On a arrêté Barthélémy comme s’il était un délinquant ou un meurtrier ». Selon lui, son camarade de parti n’a commis aucun délit. Cheikh Gueye, devant la presse, explique qu’il ne s’agissait que d’une simple visite de proximité envers les Dakarois.

Poursuivant, Cheikh Gueye conçoit l’arrestation de Barth comme un recul de la démocratie sénégalaise puisque d’autres « hommes politiques sont en train de faire des proximité sans qu’ils soient inquiétés ». Cheikh Gueye affirme que désormais ils ne se laisseront plus faire. Poursuivant, le coordonnateur de YAW Dakar bande les muscles et annonce la reprise de la tournée, dès demain : « la visite était prévue pour trois jours et demain nous serons encore dans les rues de Dakar ».