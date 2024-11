Campagne électorale: Ousmane Sonko de harangue une foule exceptionnelle à Saint Louis et promet de…

C’est une caravane d’une marée humaine qui a suivi et accompagné le leader de la coalition Pastef, Ousmane Sonko, de son hôtel situé á quelques encablures du pont au stade Mawade Wade de Saint Louis.

Profitant de la présence de leur leader politique et premier ministre du Sénégal par ailleurs, les candidats de la vieille ville investi sur la liste de la coalition précitée, ont exposé les difficultés liées aux accidents de la brèche qui a causé á ce jour plus de 400 victimes les abris provisoires dans les écoles, l’assainissement et la panne depuis plusieurs jours du scanner de l’hôpital, que rencontrent leurs concitoyens afin que des solutions soient le plus rapidement trouvées.

Visiblement très ému et très satisfait de cette démonstration de force, le président des patriotes qui résidait avec sa suite dans cette ancienne capitale dans le cadre de la campagne pour les élections législatives du 17 Novembre a ainsi, lors de sa prise de parole, remercié les populations pour leur mobilisation exceptionnelle avant de déclarer que la page des pilleurs et voleurs de la République est révolue et qu’ne nouvelle page devant amener le pays vers son développement tant souhaité est ouverte.

La tête de liste de la coalition Pastef est par la suite, revenu sur l’exploitation du pétrole et son importance sur l’économie du pays. Sonko a déclaré pour rassurer les populations de Ndar, que les retombés attendus de l’exploitation de cette ressource enviée par tous, seront redistribuées au peuple et que tout se fera dans la plus grande transparence Il a affirmé dans la même dynamique que ceux là qui ont par le passé profité de marchés nébuleux et qui se sont fait des richesses feront face á la justice pour se justifier.