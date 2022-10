Considérée jadis comme l’une des plus belles villes de la presqu’ile du Cap Vert, Bargny est en train de mourir de sa belle mort. A l’abri des caméras et de l’intérêt de la presse nationale, ses populations, nombreuses et silencieuses, font face à de nombreux dangers qui ont pour noms: l’érosion côtière, les inondations, l’insalubrité et la pollution atmosphérique causée par de grosses industries extractives qui s’encombrent pas des normes de protection d’environnement et de santé publique…Reportage.

Dangereusement et à une vitesse qui a surpris tous les prévisionnistes, la mer est en train de détruire les quartiers historiques de Bargny Guèdj, Ngoude, Santhioub Guèdj, Ngouye Daga et de Ndiolmane. Alors qu’il avait été l’une des plus beaux villages Lébous de la presqu’ile du Cap Vert, Bargny qui a été érigée en ville depuis des décades est aujourd’hui l’un des endroits les plus insalubres et des plus dangereux du Sénégal pour la santé des populations. En plus de cela, cette ville dont l’attrait est racontée, avec fierté, par les anciens a aujourd’hui perdu son lustre. Et ce désastre écologique continue chaque année. La pêche y était florissante grâce à ses eaux poissonneuses (70%) et à sa jeunesse très active dans le domaine maritime comme à la richesse de ses sols arables vastes de plusieurs kilomètres carrés, propices à la culture maraîchère. Tous ces atouts écologiques et environnementaux avaient favorisé les productions de récoltes de mil et de maïs. Et ces cultures abondantes se faisaient au de-là de Bargny, Sindou et Minam et permettaient l’autosuffisance alimentaire de la zone.

Aujourd’hui, Kéwoulo a constaté que la cité de Bargny n’est que l’ombre d’elle-même et elle a du mal à s’accommoder de son lustre d’autrefois. Le maire sortant de la ville, impuissant devant l’érosion avait prévu un plan de relogement des victimes qui ne font que pleurer leur désarroi. Dans les quartier de Tippeu, la remontée de la nappe phréatique oblige les populations à patauger dans des eaux verdâtres qui se mélangent avec le contenu des fosses septiques et dégoulinent dans les ruelles mal tracées de la cité au grand désarroi des enfants qui n’ont d’autres choix que de jouer dans ces eaux. Pourtant, à en croire de nombreux témoignages, “un autre plan d’assainissement prévu pour un budget de 480 millions, financé par l’Eiffage, avait – à en croire Abou Ahmed Seck, l’ancien maire de Bargny- été obtenu.” Et ce projet dont la pose de la première pierre avait été faite sous les applaudissements des administrés et les battements de tam-tam a disparu des langues comme des souvenirs au même moment que le maire a été emporté par la vague Yewwi Askan Wi Wallu aux dernières élections locales de mars 2022. Ironie de l’histoire, Kéwoulo a appris des populations que, rien ne présage que l’actuel maire, Djibril Faye, fera mieux que son prédécesseur.

Ici, sur cette terre fertile de 70 hectares et où vivraient 70.000 habitants -chiffre de 2019-, la pollution fait des ravages indescriptibles d’Est en Ouest et du Nord au Sud. De nombreuses maladies dermatologiques comme cardiaques, inconnues par les anciens, ont fait leur apparition; emportant de plus en plus de personnes. Des jeunes comme des moins jeunes. Conséquences indiscutables des métaux lourds que les carrières, la Centrale à charbon et Tosyali, de la Sococim, crachent et crachotent dans l’air. Des poussières chargées de produits toxiques qu’aucune étude sérieuse n’a jusque-là présenté l’impact sur la santé des habitants. En plus de causer des problèmes réels de santé publique, ces industries n’offrent plus aucune perspective aux jeunes actifs de Bargny qui gagnaient, à plus de 70% de la jeunesse, leur vie des activités, aujourd’hui abandonnées, de la mer. L’océan ayant été cédé aux bateaux étrangers, chinois, turques et européens. Quatre-vingt-six ans après son rattachement à la commune de Rufisque, (Bargny dépendait de Thiès, NDLR) celle qui fut la plus belle des villes “Lébu”, ressemble aujourd’hui à un taudis, un favelas qui se meurt à petit feu. Avec ses habitants.

Dans cette ville située à 35 km du palais présidentiel de Dakar et des quartiers d’affaires de la capitale sénégalaise, les promesses des différents ministres qui sont passés ces dernières années sont restées des vœux pieux. Et de tous les gouvernements qui se sont succédés, depuis l’indépendance, ce sont ceux du régime actuel, de Macky Sall, qui se sont le plus illustrés dans les fausses promesses. A tout cela s’ajoute l’inaction du nouveau maire, Djibril Faye de Wallu, élu depuis presque un an et qui tarde toujours à trouver ses marques. Aucune initiative n’est prise réellement pour finaliser le canal de Bargny qui avait servi de fond de commerce à l’opposition d’antan. C’est donc à se demander si une malédiction n’est pas tombée sur cette ville, qui, il y a un demi siècle en arrière aurait été très belle. Toutefois, Bargny reste toujours sous la menace des eaux pluviales, de l’érosion côtière et de la suffocante et meurtrière poussière que crachent le Sococim et la Centrale.

Ndèye Ndiéme SÉNE