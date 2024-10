Bougane Gueye Dany, patron du groupe de presse D-Média et leader du mouvement Gueum Sa Bopp, est désormais libre. Après son audition à la Division de la Cybercriminalité, il a été conduit devant le parquet du Tribunal de Grande Instance de Dakar. À l’issue de sa rencontre avec le procureur, ce dernier a décidé de libérer Bougane Gueye Dany sans poursuite judiciaire.

Kader Dia, ancien animateur et chroniqueur au sein du groupe D-Média, a également été libéré après 72 heures de garde à vue et un retour de parquet. Reconnaissant avoir traversé une période difficile, Kader Dia a exprimé sa confiance renouvelée dans le système judiciaire sénégalais. Il a toutefois préféré laisser les détails de sa libération à son avocat, Me Elhadji Diouf.

Le journaliste Cheikh Yérim Seck, également convoqué par la Division de la Cybercriminalité, a retrouvé la liberté. Il avait été entendu pour ses déclarations concernant Jérôme Bandiaky, impliquant des commandes d’armes non livrées par une nouvelle autorité proche du régime.

Me Elhadji Diouf, l’avocat de ces trois personnalités, a réagi à leur libération lors d’un entretien téléphonique. Il a affirmé ne pas être surpris par cette décision et a précisé que ses clients, Bougane Gueye Dany, Kader Dia et Cheikh Yérim Seck, sont désormais totalement libres, sans aucune charge retenue contre eux. Selon lui, ce dénouement prouve la solidité de leur position face aux accusations initiales.

La libération de ces trois figures médiatiques marque un tournant dans cette affaire qui avait suscité de vives réactions dans l’opinion publique.