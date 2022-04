Boubacar Kamara donne son accord de principe pour jouer au Sénégal

Boubacar Kamara, milieu de terrain de Marseille (France), a donné son accord de principe pour rejoindre l’équipe nationale du Sénégal. Selon le quotidien sportif français L’Equipe dans sa parution, le sélectionneur des “Lions”, Aliou Cissé, est entré directement en contact avec le Marseillais. Et ce dernier s’est réjoui à “la perspective de disputer la Coupe du monde 2022″ avec le Sénégal.

Boubacar Kamara était apparu dans les réseaux sociaux, maillot du Sénégal sur le dos, en train de suivre le dernier tir au but de Sadio Mané lors de la finale de la CAN 2021. Après avoir pris des informations auprès de ses coéquipiers, Pape Guèye et Bamba Dieng, le footballeur de 22 ans “a été convaincu’’ par Cissé de la perspective de renouveler le milieu de terrain de l’équipe nationale.

Idrissa Gana Gueye et Cheikhou Kouyaté (32 ans) sont plus proches de la sortie, et la possibilité de jouer la phase finale de la Coupe du monde fait partie des arguments qui ont fait pencher la balance du côté du Sénégal, commente L’Equipe. Il reste cependant à convaincre des proches de Boubacar Kamara de la pertinence du choix qu’il a fait de jouer pour le Sénégal.

Didier Deschamps, le sélectionneur de la France, n’avait pas fait appel au milieu de terrain de l’OM pour le dernier regroupement des Bleus. Kamara, en plus de jouer milieu de terrain, est aussi utilisé en défense centrale et peut dépanner comme arrière droit, le cas échéant.