Reo Mao: La population exige de l’Etat, la lumière sur la disparition de Lissa Tine

Les habitants de Reo Mao (commune de Refane) et Touba Toul ont organisé ce lundi 18 avril, une conférence de presse suivie d’une marche pacifique pour exiger la lumière sur la disparition de Lissa Tine. Initié par le Mouvement “Baol Debout”, l’Association “Touba Toul Ca Kanam” et le collectif “Refane réclame sa fille Lissa”, ces habitants réclament justice pour retrouver Lissa dont ils n’ont plus de nouvelles depuis 3 ans.

«Justice pour Lissa Tine !» ou encore “la fille de Lissa réclame sa mère” tel est le cris des habitants du Baol. Arborant brassards rouges et pancartes ou encore des tee-shirt à l’effigie de Lissa, ces populations n’ont pas manqué également d’exprimer leur colère à l’endroit des autorités étatiques qui trainent le pas sur le dossier Lissa Tine. «Le plus révoltant, dans cette histoire c’est qu’après l’enquête de la Section de Recherche de la Gendarmerie, le procès-verbal a révélé suffisamment de faits qui accablent Modou Yade. Mais, suite à sa comparution au bureau du Procureur de la République, celui-ci a réservé un classement sans suite du dossier. Ce que nous ne comprenons pas», selon Modou Ndella Diouf du collectif Refane réclame sa fille”. Pour ces manifestants, l’affaire Lissa Tine n’est pas moins importante que celle d’Adji Rabi Sarr, encore moins que celle de Diary Sow dont la disparition avait mobilisé au plus haut sommet de l’Etat. D’après Modou N. Diouf, ce rassemblement est le premier acte posé en attendant la réaction des autorités. D’ici la si rien n’est fait, ils passeront à la vitesse supérieure.

Pour rappel, c’est le 14 avril 2019 que Lissa Tine 25 ans, divorcée et mère d’une fille de 4 ans est partie déféré à la convocation de son ex mari Modou Yade à Dakar, pour récupérer la passion alimentaire de leur fille. Depuis ce jour plus aucune nouvelle d’elle. Son ex mari, présumé auteur du kidnapping a été arrêté avant d’être libéré et placé sous contrôle judiciaire depuis lors l’affaire tarde à connaitre son épilogue.