Blessure : Gros coup dur pour Youssouf Sabaly

Le latéral droit sénégalais du Real Bétis, Youssouf Sabaly, s’est blessé en sélection et devrait être indisponible pendant plusieurs semaines. Cette blessure est une mauvaise nouvelle pour son club et pour l’équipe nationale sénégalaise, car Sabaly était en excellente forme avant sa blessure.

Pendant le match Mozambique-Sénégal mardi dernier, le joueur a été remplacé peu après l’heure de jeu en raison d’une blessure. À son retour au club, des examens médicaux supplémentaires ont été effectués, confirmant que Sabaly souffrait d’une entorse à la cheville de deuxième degré. Selon divers médias espagnols, il sera donc absent des terrains pendant au moins trois semaines.

Cette absence signifie que Sabaly manquera probablement les matchs contre l’Atlético, Cádiz et l’Espagnol Barcelone en Liga, et il n’est pas encore clair s’il pourra revenir à temps pour affronter Osasuna, la Real Sociedad, le FC Barcelone et l’Athletic Bilbao.

C’est donc un coup dur pour le Real Bétis et Sabaly, qui était en grande forme ces derniers temps.