Contribution : Lecture du jour ( Par Bocar Abbaas)

“QUOUSQUE TANDEM ABUTERE, CATALINA PATIENTIA NOSTRA ?”

Cicéron s’adresse à Catalina au Sénat romain et démasque une double tentatives évantées d’assassinat de sa personne et de coup d’État.

Jusqu’à quand, enfin, Catilina, abuseras-tu de notre patience ?

Pendant combien de temps encore cette détestable folie qui est la tienne se jouera-t-elle de nous ?

Jusqu’où ton audace effrénée se lancera-t-elle ?

Rien, ni les troupes qui occupent, la nuit, le Palatin, ni les rondes à travers la ville, ni ce rassemblement de tous les honnêtes citoyens, ni le choix de ce lieu, le plus sûr de tous, pour la convocation du Sénat, ni l’air ni l’expression de tous ceux qui sont ici, non, rien n’a pu te déconcerter ?

Ne comprends-tu pas que tes projets sont découverts, ne vois-tu pas que ta conspiration, connue de tous, est déjà maîtrisée ?

Ce que tu as fait la nuit dernière, et aussi la nuit précédente, où tu as été, qui tu as convoqué, ce que tu as résolu, crois-tu qu’un seul d’entre nous l’ignore ?

O temps, ô mœurs ! Tout cela, le Sénat le sait, le consul le voit ; pourtant, cet homme vit. Il vit ?

Bien plus encore, il vient au Sénat, il participe à la délibération publique, il marque et désigne de l’œil chacun de nous pour le tuer.

Et pourtant, nous, les hommes de cœur, nous croyons faire assez pour l’Etat, si nous savons éviter sa fureur et ses traits.

C’est à la mort, Catilina, sur ordre du consul, que depuis longtemps il aurait fallu te mener, c’est sur toi que devrait s’abattre la peste que tu prépares pour nous.

Il y eut jadis dans cette république, il y eut une vertu telle que des hommes courageux punirent de supplices plus durs un mauvais citoyen que l’ennemi le plus impitoyable.

Nous avons un décret du Sénat contre toi, Catilina, sévère et rigoureux ; ce n’est pas la sagesse ni l’autorité du Sénat qui font défaut à l’Etat.

C’est nous, je le dis ouvertement, nous qui lui faisont défaut.

8 novembre 63 av. J.C

Bocar Abbaas