Bipolarisation de l’arène politique : Quand les neutres sont considérés comme des ‘’traitres’’

Depuis presque deux ans, les citoyens sénégalais sont pris en otage par les politiques, notamment la coalition du président de la République Macky Sall, Benno Bokk Yaakaar, et la principale coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi d’Ousmane Sonko.

Selon lui, même pendant la Guerre froide, en dépit des sentiments d’inimitié, on concédait à quelques Etats ‘’le droit d’être des non-alignés’’.

Allant plus loin, M. Ndiaye affirme qu’’’aujourd’hui, dès qu’on exprime un point de vue différent, on est taxé de faire le jeu de l’autre. Ce qui est inacceptable et qui pollue énormément le débat démocratique. Les gens sont libres d’être pour le Sénégal’’.