Besoin en moutons pour la Tabaski 2023 : Sédhiou table sur plus de 14 mille têtes

A Sédhiou, les autorités administratives et les acteurs du sous-secteur de l’élevage se sont regroupés autour d’un atelier pour les préparatifs de l’opération de la Tabaski 2023

A cette occasion, le Service régional est revenu sur le bilan de la campagne 2022, ses difficultés et a informé que pour cette année, il vise un objectif de 14 mille 400 moutons pour l’approvisionnement de la région.

En 2022, les acteurs avaient fixé un objectif de 10 mille 637 têtes, mais ils se sont retrouvés avec un nombre estimé à 11 mille 967 ruminants dont 25 invendus. Un objectif qui a été largement dépassé, selon l’Ins­pecteur régional du Service de l’élevage de Sédhiou, Mama­dou Sylla, qui prévoit plus de 14 mille têtes pour l’opération Tabaski 2023. «Pour cette année, nous avons revu l’objectif à la hausse. Parce que sur le plan national, le besoin a été estimé à 810 mille moutons. Mais à Sédhiou, cette année, nous sommes à 14 mille moutons dont 900 têtes pour le département de Goudomp, 9100 pour Bounkiling et 4 mille pour le département de Sédhiou. Donc, cette année, nous travaillons sur ça en espérant vraiment l’atteindre. Avec le concours de tout le monde, nous allons l’atteindre et ravitailler convenablement tous les marchés de Sédhiou à un prix vraiment abordable», espère le chef du Service régional de l’élevage de Sédhiou.

Pour atteindre cet objec­tif, les acteurs de l’élevage ont besoin de l’accompagnement des collectivités territoriales et de l’Etat. Car Sédhiou est l’une des capitales régionales qui ne disposent pas de foirail moderne et les points de vente de la région ne répondent à aucune norme. La région de Sédhiou compte 11 points de vente dont 6 pour le département de Bounkiling, 4 pour Goudomp et 1 seul pour Sédhiou. Mais selon le chef du Service régional de l’élevage, le plus grand site de Sédhiou, qui se trouve être Touba Mouride, situé dans le département de Bounkiling et dans la commune de Faoune, n’est pas électrifié et ne dispose pas d’eau potable. «Le plus grand marché de Sédhiou, c’est le marché de Touba Mouride. En ce moment, il n’y a pas d’éclairage, il n’y a pas d’eau. Cela constitue une contrainte majeure pour les centaines d’opérateurs qui font le déplacement. Pratiquement, c’est l’un des marchés les plus grands de la zone sud, parce que c’est un marché qui ravitaille la sous-région à travers la Gambie, la Guinée-Bissau, et aussi Ziguinchor et une partie de Kolda. Vous voyez un peu l’importance du marché», indique M. Sylla.

L’autre aspect est que les sites de vente de la région n’ont pas de toilettes, ni d’eau potable. Et c’est à quelques jours de la Tabaski que les collectivités territoriales procèdent aux aménagements.