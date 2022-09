Les choses se précisent de plus en plus à l’Assemblée nationale. En effet, selon nos informations, Benno Bok Yakaar a communiqué à l’Assemblée nationale qu’elle a choisi Me Oumar Youm pour diriger son groupe parlementaire. Mme Adji Mbergane Kanouté, qui fut de la 13e législature, sera la vice- présidente dudit groupe parlementaire.