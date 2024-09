L’ancien international sénégalais Gorgui Sy Dieng a été nommé Assistant General Manager des Austin Spurs, une équipe évoluant en G-League. Après avoir intégré les Spurs en tant que représentant des opérations basket-ball, il poursuit ainsi son évolution dans le management sportif, après plusieurs années passées en NBA.

Une reconversion pour le moment réussi pour l’ancien pensionnaire des Sliver and Black. En effet, il devient le nouveau bras droit de Josh Larson, nouveau directeur général de la franchise affilié des San Antonio Spurs.

Par ailleurs, l’ancien basketteur très apprécié par les dirigeants et les admirateurs, pour son leadership et son dévouement ont exprimé leur satisfaction à le voir fréquenter l’organisation et semble ne pas être prêt à changer d’avis tout en le maintenant dans la gestion de l’équipe.