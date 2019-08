Ballon d’or – Platini zappe Mané : “Messi est de loin supérieur …”

Michel Platini a choisi son Ballon d’Or 2019. Pour lui, ce sera incontestablement Lionel Messi qui, dit-il, a été de loin supérieur à quiconque.

Michel Platini ne voit pas Sadio Mané ou Cristiano Ronaldo Ballon d’Or 2019. L’ancien président de l’Uefa, dans des propos rapportés par L-Frii, estime que ce titre doit revenir à Lionel Messi. “Le grand favori pour le Ballon d’or 2019 est Lionel Messi, suivi de Cristiano Ronaldo”, a-t-il dit. “Cependant”, ajoute-t-il, “il reste beaucoup de temps devant nous et plusieurs compétitions à jouer”.

Messi, de loin le meilleur

Pour l’ancienne star de la Juventus, les performances collectives du joueur avec son club ou avec sa sélection ne changent pas grand-chose à son mérite de remporter le Ballon d’or. Pour lui, si ce titre récompense le meilleur joueur du monde durant la saison, il n’y a pas photo, Messi a été le meilleur. “Malgré la défaite face à Liverpool, Lionel Messi a été de loin supérieur à quiconque”, a-t-il souligné.

Après le trophée Uefa, Sadio Mané encore zappé pour le prix Puskás

Comme chaque année, la Fifa dévoile le nom des 10 prétendants pour le Prix Puskás. Une récompense qui met en avant le plus beau but de l’année. Beaucoup attendaient que le magnifique but de Sadio Mané contre le Bayern, en quart de finale retour de Ligue des Champions, figure parmi les 10 nominés du Prix Puskás 2019. La surprise a été encore plus stupéfiante. Après le trophée Uefa, qui fait toujours l’objet de polémiques, l’attaquant des Reds est à nouveau zappé sur ce trophée. Une nouvelle qui fera certainement grincer des dents, en raison de la splendeur et de l’importance du but, qui aura permis aux Reds de se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions.