Dernière minute : Thiès : Mort de Mafatim Mbaye : La Grosse décision de Mimi Touré saluée par les sénégalais

L’ancienne Première ministre Aminata Mimi Touré a exprimé sa compassion à la famille du défunt Amar Mafatim Mbaye à Thiès. Elle a offert des bourses familiales aux enfants du défunt conducteur de moto Jakarta, jusquà leur majorité. L’info a été livrée devant les proches du défunt, par Malick Dieng, chargé de mission au Conseil économique social et environnemental (Cese) et représentant de Mimi Touré à Thiès. La famille a également bénéficié de l’appui financier de Dr Pape Amadou Ndiaye, le Pca du Fongip qui a effectué le déplacement au domicile mortuaire. Une foule immense composée de proches parents, amis, voisins et majoritairement des conducteurs de motos Jakarta a tenu à accompagner Mafatim Mbaye à sa dernière demeure. Inhumé ce mardi vers 18 heures, il repose désormais au cimetière Madoki de Grand-Thiès. Les condoléances sont reçues le même jour au domicile familial à Nietty Kad près de Grand-Thiès.

