BAC 2024: à Ziguinchor plus de 95% de présence, malgrés…

Les épreuves du Bac général ont démarré dans la région de Ziguinchor sous une forte pluie. Celle-ci qui a commencé très tôt le matin mais n’a entaché en rien le déroulement des épreuves, en dehors de quelques coupures d’électricité à Bignona et Oussouye qui ont été vite rétablies, selon l’IA Cheikh Faye.

La pluie invitée d’honneur de ces épreuves du Bac à Ziguinchor a retardé la tenue de la traditionnelle tournée effectuée par les autorités à chaque examen. Malgré ce retard, la supervision de routine pour constater les déroulements des épreuves et le respect des dispositifs pour la bonne organisation du baccalauréat session 2024 a eu lieu.

L’Inspecteur d’Académie s’est dit satisfait du bon déroulement des épreuves au niveau des centres visités et des échos reçus au niveau des autres centres du département, ainsi qu’au niveau des centres des départements de Bignona et Oussouye. « L’examen se déroule dans de bonnes conditions, malgré la pluie (…). Cela témoigne tout simplement du niveau de préparation des centres, qui ont fait l’objet vraiment de réfection de réhabilitation pour régler les questions liées à l’étanchéité, à l’électricité …, et également les informations que nous avons reçues des autres centres un peu partout dans la région prouvent que les épreuves ont pu démarrer malgré la pluie de ce matin. La sécurité a été assurée par les forces de défense et de sécurité, par la Gendarmerie en zone rurale, et par la police ici au niveau des villes comme Ziguinchor » s’est exprimé Cheikh Faye à la fin de la visite au Lycée Djignabo.

L’inspecteur d’académie de Ziguinchor s’est réjouit de la présence massive de surveillants et à l’heure et aussi des élèves, même si quelques cas d’absence du côté des candidats ont été remarqués et signalés. « Le taux de présence d’après les estimations que nous avons pour le moment dépasse les 95%. Pour l’essentiel les absents, c’est des candidats individuels », a déclaré l’IA.

Cheikh Faye a salué l’application de toutes les recommandations issues des différentes rencontres de préparations de cet examen notamment les recommandations du CRD tenue avec le Gouverneur Mor Talla Tine. Il a félicité par ailleurs les chefs de centres pour la mise en application de ces recommandations formulées lors du comité régional de développement préparatoire du Bac 2024.

Pour cet examen du Bac, la région de Ziguinchor a enregistré le dépôt officiel de 10.641 candidats. Ces candidats sont répartis dans 33 centres dont 1 secondaire, et 38 jurys dont 1 centre secondaire.