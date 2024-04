Babacar Niang (Assistant Coach Saltigué Volley-ball) : « Nous sollicitons avec solennité la Ministre des Sports pour la Coupe d’Afrique des Clubs Champions »

Champion du Sénégal en titre, double champion du tournoi de la Sénégambie de volley-ball en dames, après sa victoire ce dimanche contre Gambia Police Force, le Saltigué de Rufisque se concentre maintenant sur une autre compétition, la Coupe d’Afrique des Clubs Champions qui se déroulera du 24 avril au 5 mai 2024 au Caire (Égypte). Le club Rufisquois fait appel aux autorités sénégalaises, notamment à la ministre des Sports, afin d’améliorer sa participation dans cette compétition extrêmement exigeante.

Dans une entrevue avec Wiwsport, Babacar Niang, l’entraîneur adjoint de Saltigué, a abordé le récent titre de son équipe : « Tout d’abord, nous remercions Dieu de nous avoir donné l’opportunité de remporter le tournoi de la Sénégambie pour la deuxième fois consécutive. La lecture est limpide. L’Asac Saltigué de Rufisque est le meilleur club de volley-ball féminin au Sénégal et dans la sous-région. La prochaine étape est la conquête de la Coupe d’Afrique des clubs champions. »

Avant de continuer : « Nous avons effectué un parcours sans faute dans cette compétition, ce qui indique que le bilan est excellent. Quatre victoires en quatre matchs disputés, douze sets gagnés sur treize sets. L’équipe compte trois trophées individuels (Ndoumbane Gueye meilleure passeuse, Fatoumata Fall meilleure pointue et Woly Seck meilleure centrale), Woly Seck est désignée MVP du tournoi. »

L’équipe du Saltigué de Rufisque s’apprête à participer à une autre compétition de taille, une opportunité pour Babacar Niang de faire un appel aux autorités nationales : « Nous adressons une demande solennelle à la Ministre des sports, Mme Khady Diéne Gaye, ainsi qu’au Président de la République du Sénégal, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, afin de donner à ces jeunes filles la possibilité de porter encore plus haut les couleurs de la Nation. Si l’État nous soutient, il serait toujours envisageable de participer à la Coupe d’Afrique des clubs champions en Égypte au Caire du 24 avril au 5 mai 2024, car le délai est vraiment court. Le Sénégal a toujours été honoré par cette équipe féminine qui est prête à rivaliser avec les grandes équipes du continent. Nous avons toujours espoir que les autorités nous accompagneront pour concrétiser le rêve de ces courageuses lionnes du Sénégal. »

Avant de conclure sur l’objectif principal en championnat : « Pour l’instant, le championnat national n’a pas encore commencé, mais nous avons commencé nos entraînements depuis octobre 2023. Notre but restera toujours le même : être toujours la meilleure équipe féminine de volley-ball du Sénégal et affronter les meilleures équipes africaines lors des compétitions continentales, afin de toujours propulser le Sénégal vers les plus hautes places du volley-ball africain », a-t-il souligné.