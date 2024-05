Autoroute à péage Dalifort : Un prêtre agressé à la machette et grièvement blessé

Le Père François Diagne, prêtre en vacances au Sénégal venant d’Espagne pour assister au pèlerinage marial de Popenguine, a été victime d’une violente agression vendredi soir. L’incident s’est produit vers 21h sur l’autoroute à péage à hauteur de Dalifort à Dakar.

Le pantalon qu’il portait est tacheté de sang témoignant de la violence de l’agression. L’agresseur armé d’une machette a profité de la panne de son véhicule pour l’attaquer sans ciller. Il a pris son portefeuille et a voulu prendre le portable dans sa poche, le prêtre a tenté de résister mais la machette lui a occasionné des blessures profondes au bras.

Dans un audio diffusé après l’agression, le Père Diagne a raconté les événements traumatisants. “J’ai été agressé hier sur l’autoroute à péage vers 21h en plein Dakar entre Pompiers et Dalifort. Ma voiture a eu un problème. Au moment où je cherchais à redémarrer, l’agresseur est arrivé avec une machette. Il a pris ma pochette et m’a demandé mon téléphone. Je ne savais même plus que mon téléphone se trouvait dans ma poche. Il a voulu m’attaquer et j’ai essayé d’attraper ses mains. Il a tiré la machette et m’a déchiré les deux mains. Merci et priez pour moi,” a expliqué le prêtre avec difficulté.

Cet acte de violence a suscité une vague d’indignation et de solidarité parmi les fidèles et la communauté chrétienne au Sénégal. Le Père Diagne, connu pour son engagement spirituel et son dévouement, se trouvait au pays pour participer au pèlerinage marial de Popenguine, un événement religieux de grande importance qui rassemble chaque année des milliers de pèlerins.

Le Père Diagne, malgré les blessures infligées, a exprimé sa gratitude pour le soutien reçu et a demandé aux fidèles de continuer à prier pour lui, rapporte Tract.sn.