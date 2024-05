61e anniversaire de la Journée de l’Afrique : Le plaidoyer de Yassine Fall

La 61e anniversaire de la Journée de l’Afrique, commémorant la naissance, le 25 mai 1963, à Addis-Abeba, en Ethiopie, de l’Organisation de l’Union Africaine (OUA), devenue Union africaine ( Ua), a été célébrée samedi, à Dakar. Prenant la parole, la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal, Yassine Fall, a plaidé pour “la nécessité de vivifier constamment l’idée d’une Afrique unie afin de stimuler une intégration plus poussée des peuples et États africains

“Ce legs de nos illustres devanciers, forgé et consolidé au fil des décennies jusqu’à la naissance de l’Union africaine, le 9 juillet 2002, à Durban, en Afrique du Sud, doit être constamment vivifié pour aboutir à l’objectif d’une intégration plus poussée des peuples et États africains” a-t-elle déclaré et repris par L’Aps.

Cette rencontre, placée sous le thème : “Éduquer et Former l’Afrique du 21e siècle”, s’est déroulée en présence de plusieurs représentants de pays africains membres du groupe des ambassadeurs accrédités à Dakar. Occasion saisie par la cheffe de la diplomatie sénégalaise pour inviter les États africains à poursuivre les efforts d’intégration à l’échelle continentale et au sein des communautés économiques régionales, à travers la mise en place d’initiatives et de politiques communes et convergentes, qui mettent l’accent sur des projets continentaux structurants.

Devant les nombreux diplomates accrédités à Dakar, Yacine Fall est revenue sur la nouvelle orientation de la politique étrangère du Sénégal, dont “le renforcement du bon voisinage et le panafricanisme sont les piliers fondamentaux”.