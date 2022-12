Autonomisation des femmes à Kolda : Une vingtaine de femmes membres du hub départemental à l’école de l’éducation financière.

Ce sont une vingtaine de femmes qui ont été formées à l’éducation financière durant trois jours (13, 14 et 15 décembre) par le PADAER II à Kolda. Cette formation entre dans le cadre du processus de mise en place du hub départemental afin de mieux gérer les activités dans le futur. C’est une manière aussi d’anticiper avant l’implantation du hub.

C’est pourquoi, il est important de les former pour une gestion rationnelle des revenus pendant les activités du pôle départemental de production. Ainsi, le PADAER II (programme d’appui au développement agricole et à l’entrepreneuriat rural) compte renforcer l’autonomisation des femmes par ce type de formation qui fait défaut le plus souvent dans la gestion des micro-projets.

Ce hub regroupe les organisations de femmes du département de Kolda dans lequel elles vont transformer les produits locaux pour plus d’efficacité dans la rentabilité. C’est pourquoi, le PADAER II mise sur ce modèle collectif au lieu de celui individuel pour inverser la tendance de l’entrepreneuriat.

Pour Yacine K., membre du hub « avec ces acquis nous allons mieux gérer nos revenus. Et je viens de découvrir beaucoup de choses sur l’éducation financière. C’est pourquoi, en vendant les produits transformés, nous devrons suivre cette éducation financière pour réussir nos activités. Désormais, je ferai la différence entre dépense, recette, épargne et bénéfice… »

Dans la même dynamique, Fatoumata Kandé, formatrice, d’ajouter : « l’objectif de cette formation est d’enseigner aux bénéficiaires le service financier voire l’éducation financière. À ce titre, ces acquis vont leur permettre de mieux gérer les dépenses, les épargnes, la gestion des dettes et la budgétisation. La formation servira à la commercialisation et la gestion du hub dans le futur. Et ceci va encourager la lutte contre le chômage, entre autres… »

DakarActu