Sommet USA – Afrique : Macky Sall a pris part au dîner de l’Atlantic Council

Le Président en exercice de l’Union Africaine a prononcé un discours volontariste axé sur la sécurité, la démocratie et le partenariat stratégique entre l’Afrique et les États-Unis.

C’était à l’occasion d’un dîner de bienvenue pour donner le coup d’envoi du Sommet USA -Afrique. Le Conseil de l’Atlantique ( Atlantic Council ) a accueilli, hier soir, des chefs d’État et de gouvernement africains, des membres du Congrès et de l’administration, des chefs d’entreprise, des diplomates et des dirigeants de la société civile.