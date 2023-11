Audience du 17 novembre á la cour suprême : “Nous sommes pris en une lutte pour la vie…” Juan Branco

Fin du Franc CFA, des bases militaires et des accords de coopération, resouverainisation des ressources halieutiques et hydrocarbures, fin de l’immigration massive…

Il est l’homme politique le plus populaire et espéré du Sénégal.

Il m’a demandé de l’assister et de me rendre à ses côtés.

Jour après jour, des centaines de sénégalais prennent mer et pirogues pour nos terres, désespérés, faute de devenir et d’alternatives à construire, lassés par la violence que ce pouvoir ne cesse d’enfanter.

Ce gouvernement, notre gouvernement, qui accompagne d’une main la répression politique au Sénégal, félicitant et promouvant ses dirigeants, multiplie d’une autre les mesures visant à entraver ses oppositions et ceux qui sont chargés de les représenter.

Certains de ses membres nourrissent une haine et une fixation obsessionnelle, compréhensible, à mon égard, qui les ait exposés, multipliant entraves, calomnies, vexations et humiliations pour isoler et réduire, masquant mal les difficultés qu’il éprouve, au point où, encore récemment, l’un de ses plus puissants impétrants, ministre de son Etat, devait être dépêché sur la plus puissante chaine de télévision du pays pour tenter de m’ériger, dix longues minutes durant, en premier harceleur de la nation, instrumentalisant des épisodes adolescents pour se victimiser pitoyablement.