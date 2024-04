Rapports Cour des comptes : Les magistrats demandent une audience à Diomaye

Le nouveau président de la République Diomaye Faye a manifesté une volonté claire de promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion publique en demandant aux Organes de contrôle de publier leurs rapports dans les plus brefs délais. Et la Cour des comptes est déjà dans les starting-blocks…

La demande récente du nouveau président de la République concernant la publication rapide des rapports des Organes de contrôle met en lumière l’importance de la transparence et de la responsabilité dans la gestion publique.

Selon les informations disponibles de Source A, la Cour des Comptes a déjà finalisé trois rapports publics pour les années 2018, 2019 et 2020. Ces rapports sont prêts à être publiés mais nécessitent une audience avec le président Diomaye Faye, conformément à la loi qui stipule que ces documents doivent lui être transmis pour lecture avant diffusion.

Les magistrats de la Cour des Comptes prévoient de solliciter une audience auprès du président de la République avant de fixer une date pour la publication des rapports. Cette étape est nécessaire pour respecter les procédures légales en vigueur.

Il est indiqué que les rapports de ces deux années seront fusionnés en un seul document. Ainsi, après la publication de ce rapport unique, seul celui de 2023 restera à publier, tandis que celui de 2024 sera publié en 2025.

La Cour des Comptes joue un rôle essentiel dans le contrôle de la gestion publique en publiant des rapports sur l’exécution des lois de finances et sur la gestion des sociétés publiques et parapubliques. Ces rapports mettent en lumière les observations de la Cour et formulent des recommandations pour améliorer la gestion et la transparence.

La publication prochaine de ces rapports permettra de mieux comprendre les enjeux liés à la gestion des finances publiques et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.