Présidentielle 2024 : Le mouvement Perspectives Républicaines approuvent Amadou Ba et engagent la grande offensive.

Les soutiens au candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar, le Premier Ministre Amadou Ba, se multiplient depuis son officialisation. Cette fois, c’est le mouvement Perspectives Républicaines qui a exprimé son engagement total à accompagner Amadou Ba dans sa tâche d’aller à la quête du suffrage des sénégalais.….Voici un extenso le texte de la déclaration parvenu à Kewoulo…

Nous voulons tout d’abord, nous réjouir du choix porté par le Président de la République Macky SALL, Président de l’APR et de la Coalition BBY, sur la personne de Monsieur Amadou BA, membre de l’APR et Premier Ministre du Sénégal pour être le candidat devant représenter notre parti ainsi que la Coalition BBY aux prochaines élections présidentielles, suivant une approche transparente et inclusive, et après de larges consultations de franges significatives de grands électeurs.

Encore une fois, une telle démarche est non seulement à saluer, mais elle traduit de la part de notre leader, la constance d’une volonté sincère de ne pas sacrifier les intérêts collectifs sur l’autel d’ambitions personnelles sans lendemain.

C’est aussi un signal lancé à tous ceux qui se reconnaissaient dans son action hier, qui continuent avec loyauté et fidélité de le faire aujourd’hui, et dont on ne doute pas un seul instant qu’ils reconduiront sans réserve cet engagement demain encore.

C’est enfin, au-delà même de notre Coalition, une invitation adressée à toutes les forces patriotiques, démocratiques et républicaines sincères, en vue d’une union sacrée et d’une mobilisation sans précédent pour préserver la stabilité de notre cher pays, et poursuivre l’œuvre de transformation qualitative sur le plan économique et social brillamment enclenchée par le Président de le République, Président de notre Parti et par son Gouvernement.

Le mouvement Perspectives Républicaines s’inscrit résolument dans cette dynamique politique inclusive, et réitère son soutien sans réserve au candidat Amadou BA, porte-étendard du Parti et de la Coalition.

Le mouvement, à partir de cet instant, se met à la disposition du Parti, de la Coalition, des sympathisants et de toutes les bonnes volontés à travers le pays, pour ensemble, dans un même élan, mener le combat sur le terrain, sensibiliser et mobiliser surtout les composantes jeunes de l’électorat et les indécis, afin que notre candidat soit élu au premier tour Président de la République au soir du 25 février 2024.

Monsieur Bakary TRAORE

Président du Mouvement Perspectives Républicaines