Le 27 octobre, le match entre Arsenal et Liverpool en APL a été une lutte tendue qui est devenue un test important pour les deux équipes. Les Londoniens, qui avaient débuté la saison comme l’un des favoris, ont été confrontés à des problèmes dus à la perte de joueurs clés : les blessures d’Edegor et Calafiori, ainsi que la suspension de Salib. Malgré cela, l’équipe dirigée par Arteta a présenté un plan agressif, se préparant à imposer son jeu à ses adversaires.

Le premier but du match a été un véritable moment fort. Ben White, qui joue plus souvent sur l’aile, s’est soudainement retrouvé au centre de la défense et a aidé Sake, qui, malgré les doutes d’avant-match sur sa forme en raison d’une blessure, a brillamment éliminé Robertson et a tiré puissamment dans les neuf proches. Cependant, Liverpool n’a pas tardé à réagir lorsque van Dijk a égalisé sur corner et le jeu est redevenu tendu.

“Arsenal n’a pas abandonné et a repris l’avantage grâce au but de Merino après un coup franc de Rice. Mais la situation a changé en seconde période lorsque Liverpool a pris l’initiative après la blessure de Gabriel. Un triple remplacement a amené Tsimikas, Soboslai et Gakpo, qui a accentué la pression sur la défense d’Arsenal finalement, à la 81e. minute, Nunez a aidé Salah, qui a marqué le deuxième but de Liverpool.

Dans les dernières minutes, Arsenal a marqué un troisième but, mais l'arbitre l'a annulé en raison d'une faute de Havertz sur Trent. Le résultat du match a été un match nul 2-2, ce qui a laissé City à la première place du classement. Ce résultat témoigne de l'acharnement et du niveau de jeu des deux équipes, chacune continuant de lutter pour le titre.

