Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu serait arrêté s’il venait en Irlande après le mandat d’arrêt émis jeudi par la Cour pénale internationale (CPI), a déclaré vendredi le chef du gouvernement irlandais Simon Harris.

A la télévision publique RTE qui lui demandait si l’Irlande, membre de la CPI, arrêterait le dirigeant israélien en cas de visite de ce dernier dans le pays, M. Harris a répondu: “Oui, absolument”.

“Nous soutenons les tribunaux internationaux et nous appliquons leurs mandats d’arrêt”, a-t-il ajouté.Après plus d’un an de conflit à Gaza, la CPI a provoqué la fureur d’Israël en émettant jeudi des mandats d’arrêt contre Benjamin Netanyahu et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

Un autre mandat de la CPI pour les mêmes motifs vise Mohammed Deif, chef de la branche armée du Hamas, dont l’attaque sanglante le 7 octobre 2023 sur le sol israélien a été suivie d’une offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza, ravagée par des bombardements massifs depuis.

Le président américain Joe Biden, dont le pays n’est pas membre de la CPI, a jugé “scandaleux” les mandats d’arrêt de la CPI contre des dirigeants israéliens.

En principe, n’importe lequel des 124 États membres de la cour serait théoriquement obligé de les arrêter s’ils entraient sur leur territoire.

Simon Harris a aussi indiqué à RTE que le mandat contre le Hamas serait “absolument” exécuté.

Les relations entre l’Irlande et Israël se sont détériorées depuis que Dublin a reconnu en mai l’État de Palestine, ce qui avait conduit Israël à rappeler son ambassadeur.