Arrêt regrettable de la subvention des Etats Unis à l’OMS: Il faut chercher les véritables Raisons du côté d’un orgueil blessé plutôt que d’un favoritisme supposé fait à la chine

En vérité le Covid-19 s’ est révélé être la première force à briser le Rêve Américain transmis depuis les pères Fondateurs et dont la flamme est entretenue tout le long de l’évolution de l’empire par une quête perpétuelle de progrès (pousser les frontières de l’ignorance), de suprématie et de Leadership mondial. C’ est cette quête qui a fini par se transformer en une culture faite de pragmatisme, d’orgueil de fierté et d’engagement nationaliste, qui constitue le ciment du « melting pot » Américain.

En frappant subitement, brutalement, de manière imparable et presque simultanément tous les Etats, le Coronavirus vient de prouver sa suprématie, sur le génie humain, particulièrement sur le génie Américain à travers ses exploits insoupçonnés (plus de 600 mille infectés et plus de 33 mille décès) encore provisoires, au pays de l’oncle Sam, première puissance mondiale ( économique, militaire, nucléaire). Sa porte d’entrée, Newyork City ,symbole de prestige, de prospérité, de gigantisme et de réussite d’un modèle économique, mais surtout symbole de fierté et carte postale de l’empire ne pouvait mieux faire qu’ ébranler et dérouter la classe dirigeante de ce pays et son chef en première ligne.

L’histoire retiendra qu’à chaque fois que cet orgueil a été écorné, le leadership éprouvé ( vietnam, Iran, attaque des Manhattan Twins, Iraaq etc…), la réaction des Etats Unis est toujours plus émotionnelle, dictée par la Raison d’Etat plutôt que le bon sens. C’est toujours un coup d’éclat de la part du président en exercice pour refaire d’abord son image, mais aussi rappeler au Monde la place de leader de l’Empire. La décision de Donald Trump qui bénéficie du soutien d’une frange de l’opinion Américaine, de suspendre sa contribution dans le Budget de l’Oms, en droite ligne avec la politique de ses prédécesseurs ( Reagan, BUSH père et fils, Obama) et entre dans la doctrine

C’est pourquoi la première vérité, dans une telle décision aussi grave quelle n’augure rien de bon pour une éventuelle reconstruction d’un nouvel ordre, reste un orgueil blessé car le géant, Hercule, a été plié par Goliath, le Covid-19, et a été plus durement éprouvé que les autres. Pire Covid-19 a non seulement mis à nu les insuffisances et limites sociales ( carences de politiques publiques de Santé, d’Education) du système idéologique et politico-économique qu’est le libéralisme sauvage mais aussi des failles et disfonctionnements inhérents au fédéralisme comme modèle gouvernemental.

La deuxième vérité, est factuelle: si le Covid-19 a fait plus de morts aux Etats Unis, une des principales causes est surtout l’absence de politique de santé publique, au niveau des Etats (infrastructures de santé insuffisantes, élitistes, inégalement répartis entre les Etats), pendant que l’Etat central est « out » sur les politiques domestiques, beaucoup plus préoccupé qu’il est de géopolitique, de diplomatie, d’accords multilatéraux, de frontières et de sécurité. Les pauvres dont la plupart se compte parmi les Noirs, faute d’accès aux structures de santé, ont payé le plus lourd tribut. Trump n’a qu’à s’en prendre à lui même et à son système d’autant plus que certains gouverneurs lui reprochent sa passivité face au combat qu’ils mènent.

Ce pendant s’il est vrai que l’OMS a bien géré la pandémie, en identifiant le virus et en édictant rapidement les mesures barrières, Covid-19 dans les Enseignements qu’il propage, incite à retenir pour l’avenir, une réforme de toutes ces institutions internationales ( OMS, PAM, OMC) pour un meilleur ciblage de leur mission qui ne doit plus être exclusivement réactive, routinière, mais beaucoup plus prospective, préventive en mettant l’accent sur la Recherche action pour la protection de l’espèce humaine.