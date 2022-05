Les syndicats de la santé vont encore monter au créneau pour défendre leur corporation. Ce soir, après que Kéwoulo ait annoncé l’arrestation de deux infirmières, l’intersyndical de la santé s’est réuni en urgence dans les structures mêmes du centre hospitalier Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Il menace tout simplement de paralyser le système sanitaire national.

En clair, les syndicalistes comptent apporter assistance et soutien sans faille à leurs collègues “Awa Diop et Coumba Mbodj qui sont, à en croire des sources médicales comme judiciaires, formellement arrêtés. On attend juste la nuit pour les amener au commissariat central de Thiès.” Alors que certaines sources médicales pensent que “ce sont plutôt quatre personnes qui sont arrêtées“, Kéwoulo est en mesure de révéler que Cheikh Diop, le délégué du personnel, comme Virgil Diagne, l’une de ses accompagnantes encore avec les policiers, ne sont nullement arrêtés.

Au moment où ces lignes vous parviennent, les syndicalistes s’organisent dans la capitale de la Tidianya pour s’offrir “les services d’avocats chevronnés capables de sortir leurs collègues d’affaire comme l’ont fait ceux de Louga.” Bien que meurtris par la mort des 11 bébés du service de néonatologie de l’hôpital de Tivaouane et soucieux que la vérité soit connue sur les conditions qui ont mené à la mort de ces bébés, les syndicalistes ont fait savoir qu’ils ne laisseront pas leurs collègues “être sacrifiés” les erreurs des autres. “Dès demain, nous commencerons par le département de Tivaouane puis la région de Thiès et le pays tout entier. Si nos camarades doivent être sacrifiés, le système médical sera paralysé.” Ont-ils averti.