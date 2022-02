Après l’inauguration en grande pompe du stade Abdoulaye Wade : Thierno Bocoum invite au suivi et à l’entretien

Après l’inauguration en grande pompe du stade Abdoulaye Wade ce mardi, Thierno Bocoum appelle au suivi et à l’entretien de l’infrastructure sportive.

«Le stade Abdoulaye Wade, qui a coûté près de 160 milliards au contribuable sénégalais, déjà inauguré, doit être protégé et entretenu. Protégé des vandales et autres perturbateurs, mais aussi entretenu de manière quotidienne», dit-il.

Le leader du mouvement Agir estime que le Sénégal doit désormais «veiller à sauvegarder ses investissements, au-delà du débat sur leurs opportunités ou pas ou encore sur l’identité du maître d’ouvrage».

A l’en croire, ce qui est déjà emprunté par nos gouvernants engage le contribuable qui n’aura d’autre choix que de rembourser. Une raison suffisante pour qu’on soit encore fiers de nos anciennes réalisations, au moment de célébrer les nouvelles qui sont parfois très cher payées.

«Nos gouvernants sont prompts à mettre le focus sur leurs réalisations. Mais la question du suivi pose le plus souvent problème. Elle est cependant essentielle pour la rentabilité des investissements. Suivre ce qu’on a réalisé, entretenir ce que son prédécesseur a laissé», invite Thierno Bocoum.