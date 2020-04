Après Dame Amar et « Poupette »…. six personnes finalement inculpées

Pour mieux cerner l’affaire Hiba Thiam, le huitième juge d’instruction, Mamadou Seck a ouvert une information judiciaire. Ainsi, Dame Amar est placé sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs et usage de drogue pour non-assistance à une personne en danger.

D’autres co-prévenus de Dame Amar ont été aussi inculpés et mis sous contrôle judiciaire. Il s’agit de Amadou Niane, Louty Ba, Fatima Rigal, Alya, Diadia Tall et Djibril Ndiogou Basse. Ils sont tous poursuivis pour association de malfaiteurs, usage de drogue, non-assistance à personne à danger et violation de la loi sur le couvre-feu.

Pour le policier en service au commissariat central de Dakar, il est visé pour complicité de violation du couvre-feu et corruption

.