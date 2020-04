39 Sénégalais de la diaspora sont décédés : Covid-19

C’est l’organisation Horizon sans frontières qui a donné l’information. Son président Boubacar Seye, qui s’est fié des «informations issues de (ses) sources et points focaux de la diaspora», révèle que «le bilan provisoire du nombre de Sénégalais morts du Coronavirus, s’élèverait à 39 morts dont 30 au moins en île-de-France, 3 en Italie, 2 en Espagne et 2 aux Etats Unis».

Hsf, qui promet d’y revenir avec «plus de détails», a exhorté l’Etat du Sénégal à plus de transparence et de coordination vis-à-vis de ses fils établis à l’extérieur dans la gestion de cette pandémie qui n’épargne personne.

«La sensibilité des échos découlant de cette pandémie demande certes une communication responsable et non alarmante, qui pourrait mettre des milliers de famille dans le désarroi, mais informer juste et vrai est un devoir transversal qui nous interpelle tous», a rappelé Boubacar Seye. Qui martèle : «mourir du Covid-19 ne saurait nullement être une honte et l’Etat doit revoir son mode communication pour arrêter la stigmatisation de la diaspora sénégalaise».

Pour ce qui est par ailleurs du rapatriement des corps de personnes décédées du Coronavirus, l’organisation Horizon sans frontières «regrette encore une fois la sortie du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur».

Seye & Cie interpellent les autorités les invitant à «veiller au respect du rituel religieux pour éviter une éventuelle incinération, une pratique inconnue du Sénégal et des pays africains».