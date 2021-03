Injures et discrédits à l’endroit de Dakaractu : six personnes activement recherchées

L’affaire qui oppose Dakaractu à une bande de “présumés agresseurs contre la liberté de la presse” n’a pas fini de faire ses révélations. Après l’arrestation de quatre individus, placés en garde à vue au niveau de la Division des Investigation Criminelle (Dic), six autres, seraient également disparus de la nature.

Si l’on se fie au Syndicat des professionnels de de l’information et de la communication, les quatre mis en cause plus connus sous les noms de Prési Cissé, Cheikh Karim Metsu, Mouta Diop et Dou Guèye, sont arrêtés par la Division des Investigations Criminelles pour avoir jeté le discrédit et injurié le média Dakaractu.

Par ailleurs, six autres de la bande sont activement recherchés par la brigade des affaires criminelles, selon nos confrères du journal ‘’ Source A’’.

Le Synpics qui défend la liberté d’expression des citoyens, déplore « dans une République, les libertés consacrées doivent être exercées par tous dans le respect de tous. Personne n’a le droit y compris un journaliste d’abuser de ses libertés pour porter atteinte à l’honorabilité des autres ».

Pour rappel, dans l’article posté par Dakaractu le 15 mars dernier intitulé ‘’Almadie : le Tribunal ordonne l’expulsion de Semer-Holding, la société de Marcel Diagne », la bande de Prési Cissé s’est déversée dans ‘’des commentaires salaces en pointant l’organe de presse comme étant producteurs d’articles sur commande basés sur la haine et le mépris’’.