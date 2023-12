A l’an 1 de l’accident de Kaffrine : “Le bilan est passé de 40 à 70 morts”

Dans une dizaine de jours, le Sénégal commémorera le premier anniversaire de l’accident de Sikilo (Kaffrine). Le drame, survenu dans la nuit du 7 au 8 janvier 2023, a fait 40 morts. C’est le bilan officiel des décès. Les rescapés, regroupés dans un groupe WhatsApp, affirment que le nombre est passé à 70. L’un d’entre eux, Ibrahima Barry, s’est confié à ce sujet dans L’Observateur de ce vendredi. Nous vous proposons ci-dessous son témoignage.

“C’était une tragédie. D’autres victimes ont, par la suite, succombé à leurs blessures. Le bilan des personnes décédées s’est lourdement accru. Il est passé de 40 à 70 morts. Même si les autorités ne l’ont pas pris en compte. Des victimes déplorent l’attitude de certains médecins qui ont malheureusement libérés des victimes qui sont toujours souffrantes“.

“En ce qui me concerne, pendant plus de deux mois, j’ai décaissé plus de 3 millions de francs CFA pour me soigner dans une clinique de Tamba. Jusqu’ici, je continue à subir des interventions chirurgicales pour extraire le fer de mon corps. Malheureusement, à part cette enveloppe d’un million de francs CFA offerte à chaque victime“.

“Ces dernières tardent toujours à être indemnisées par les assurances. Et pourtant, tous les deux bus impliqués sont assurés. Une attitude des assurances qui a malheureusement obligé les victimes à déposer une plainte collective contre ces assurances qui refusent de s’acquitter de leurs dettes. Même si certains blessés bénéficient d’une prise en charge médicale, il faut surtout noter que telle n’est pas le cas pour tous les accidentés. Donc, les assureurs doivent fondamentalement payer ce qui revient de droit aux victimes“.

“Par ailleurs, je lance un appel solennel au gouvernement du Sénégal afin que les enfants des personnes décédées dans cette tragédie soient intégrés dans le registre des pupilles de la Nation. Comme ceux du bateau “Le Joola””