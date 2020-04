Face à la presse, le ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Amadou Ba est revenu sur rapatriement de corps des compatriotes décédés du Covid-19 dans les pays touchés.

« Nous sommes dans une situation mondiale qui impose certaines exceptions. Des Sénégalais sont infectés du Covid-19, il y en a même qui sont décédés dans des pays touchés par la pandémie. Ne pouvant plus rapatrier de corps vu la situation mondiale, nous demandons aux familles de comprendre cette position qui est difficile. L’Etat a décidé d’accompagner en achetant des tombes dans les cimetières de chaque religion que ça soit pour que les Sénégalais décédés du Covid-19 dans les pays touchés soient inhumés là-bas. Instruction a été donnée à nos missions diplomatiques et consulaires de se rapprocher sans délais des autorités administratives et municipales des villes de résidences pour disposer à chaque fois que de besoin pendant cette période exceptionnelle, une sépulture dans les cimetières musulmans ou catholiques pour nos fidèles défunts du coronavirus. C’est difficile, c’est très difficile mais c’est la situation qui l’impose et il faut s’adapter » a déclaré Amadou Ba.

« On l’a fait en Espagne avec un compatriote décédé et inhumé là-bas. Sa famille a eu de la peine et elle a été très compréhensive. Je leur présente mes condoléances de la nation sénégalaise. Chaque Sénégalais décédé dans ces pays là, seront traités avec le maximum de respect jusqu’à l’inhumation devant un imam ou devant un chef de sa religion » a t-il aussi révélé.

Pour finir le ministre d’espérer que cette situation sera derrière nous dans les plus brefs délais. « Je présente mes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu un membre dans cette pandémie... » a t-il conclu

Avec DakarActu