Lors de la séance historique consacrée à la Déclaration de Politique Générale (DPG) du Premier ministre Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale, Amadou Ba, figure emblématique du parti PASTEF-Les Patriotes, a livré une intervention empreinte de gravité et de vision réformatrice.

Dans un discours incisif, Amadou Ba a rappelé les traumatismes récents du Sénégal, soulignant combien la République avait vacillé sous le poids de la répression et des dysfonctionnements institutionnels. Il a salué la volonté du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye de réorganiser l’exécutif en renforçant les pouvoirs du Premier ministre, qualifiant cette initiative de “sanitaire” et essentielle pour remettre les institutions sur la voie de la transparence et de la démocratie.

“Nous avons tous vécu des moments où les institutions de notre République ne répondaient plus à l’ordre républicain, mais à un ordre politique sous-jacent. Cette réforme de l’exécutif est une première étape pour sortir du traumatisme.”

Amadou Ba a également mis en lumière les faiblesses structurelles du Parlement. Il a plaidé pour une redéfinition du rôle de l’Assemblée nationale afin qu’elle devienne un véritable contre-pouvoir indépendant, en adéquation avec les principes démocratiques. Il a évoqué la nécessité de réviser l’article 64 de la Constitution, qui limite les prérogatives législatives de l’Assemblée, ainsi que l’insuffisance des moyens actuels pour représenter efficacement les collectivités territoriales au sein des commissions parlementaires. “L’Assemblée nationale n’est ni constitutionnellement armée, ni fonctionnellement équipée pour être un pouvoir pleinement indépendant. Cela doit changer pour répondre aux attentes du peuple sénégalais.”

Dans une salle où l’émotion était palpable, Amadou Ba a insisté sur l’importance de tirer les leçons des crises passées. Tout en reconnaissant les efforts annoncés par le gouvernement, il a rappelé que la réussite de ce mandat dépendra de la mise en œuvre effective des réformes institutionnelles promises.