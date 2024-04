Alioune Sèye 2 prêt à stopper Quench : « Je suis meilleur que lui et les gens en auront la certitude le jour du combat »

Impressionnant lors de son dernier combat contre Modou Anta (KO), Alioune Sèye 2 (Walo) a la lourde tâche de faire tomber Quench (Lansar) le 28 avril à l’arène nationale. Sur Gaston Productions TV, le lieutenant de Lac de Guiers 2 a estimé qu’il est meilleur que son adversaire qui n’a perdu qu’une seule fois dans sa carrière (défaite en 2011 contre 10 mille problèmes).

« Je me suis préparé physiquement et mentalement pour obtenir la victoire le jour du combat. Quench pense que je suis uniquement meilleur à la bagarre mais il aurait tort de croire à ça car je suis dangereux dans tous les aspects. Que ce soit la lutte pure ou la boxe, un combat éclair ou un combat à l’usure je me suis préparé à tous les scénarios imaginables. Avec l’expérience qu’on a maintenant on saura à quoi s’en tenir le jour j. Ceux qui me connaissent savent que je suis un meilleur lutteur que lui et ils en auront la certitude le jour du combat », a confié l’homme aux 14 victoires en 21 combats.