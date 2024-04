Alioune Sèye 2 : “J’ai affronté des lutteurs beaucoup plus coriaces que Quench, il ne peut pas m’inquiéter”

Après celui de son adversaire Quench lundi, Alioune Sèye 2 a tenu son Open press ce mardi à Guédiawaye à cinq jours du combat. Le lutteur de l’écurie Walo a rappelé à sa vis à vis qu’il est plus expérimenté et meilleur lutteur que lui.

“Je remercie tous ceux qui me soutiennent de mon écurie à tous les habitants de Guédiawaye. Je prie pour que Dieu m’accorde la victoire le jour j (…) J’ai affronté toutes sortes de lutteurs et beaucoup plus coriace que Quench donc ce n’est pas lui qui va m’inquiéter. J’ai suffisamment d’expérience pour savoir comment aborder mes combats. Mais ce que je peux dire c’est que je suis prêt sur tous les plans. C’est vrai que les gens disent que je suis favori quand le combat se résume à la bagarre mais je suis aussi un bon technicien. Certes lors de mes derniers combats j’ai démontré des aptitudes en boxe mais cela ne doit pas être une raison pour dire que je suis uniquement fort en boxe (…) Je ne veux pas que le combat tire en longueur même si mon adversaire a l’habitude de disputer de longs combats. Pour moi, deux minutes suffisent pour finir le combat”.