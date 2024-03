Quench avertit Alioune Sèye 2 : « C’est du 50/50 à la bagarre mais je suis le plus fort à la lutte »

À un peu plus d’un mois de son combat contre Alioune Sèye 2, Quench s’est montré très confiant pour battre le lutteur de l’écurie Walo le 28 avril prochain. Le protégé de Max Mbargane a souligné l’importance de ce combat dans sa carrière.

« Quench est un bon lutteur mais il est de la vieille école. À la bagarre, je peux dire qu’on est sur la même ligne mais je suis le plus fort à la lutte. J’ai préformé lors des combats de lutte simple dans les villages les plus reculés du pays. J’ai eu une carrière très difficile et j’ai battu des lutteurs très coriaces. J’ai affronté Paul Maurice qui a lutté avec Modou Lô et j’ai battu Papis Général dans ses années de gloires. Donc je n’ai rien à craindre dans ce combat. Ce sera un examen de Licence pour moi après mon baccalauréat obtenu grâce à ma victoire sur Lac Rose. Ce combat est très important pour moi et je me prépare en conséquence » a déclaré Quench sur Gaston Productions TV.