Aliou Sall – BBC : Des maires « au front », dans les jours à venir…

L’Association des maires du Sénégal (Ams) ou du moins des membres de cette association ont annoncé, ce dimanche, lors d’une conférence de presse, un grand rassemblement dans les jours à venir pour soutenir le gouvernement. Ces maires s’impliquent dans l’affaire Aliou Sall – Bbc.

Des maires ont décidé de faire bloc derrière le gouvernement du Sénégal et son président, « pour faire échouer toute tentative de déstabilisation de notre pays par les puissances obscures qui gravitent autour du pétrole…« . A cet effet, ils invitent les « autorités compétentes et les personnes ressources de bonne volonté à les accompagner dans la mise en œuvre d’activités d’animation, pour favoriser une prise de conscience collective des enjeux de la production et la gestion des ressources pétrolières par des pays comme le Sénégal… »

Sur ce, ces maires ont décidé, tout en réaffirmant leur soutien à la famille Sall, d’organiser, dans les jours à venir, un grand rassemblement de soutien au président de la République et à son gouvernement, « pour la politique innovante de gestion transparente des ressources naturelles du pays« .