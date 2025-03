Serigne Mountakha Mbacké au Président Diomaye Faye : « Je vous porte dans le fond du cœur… »

Ce samedi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué une visite privée à Touba, haut lieu de la spiritualité et bastion du mouridisme au Sénégal. Ce déplacement intervient dans un contexte de deuil marqué par la disparition de plusieurs figures religieuses de premier plan, dont Serigne Amdy Modou Mbenda Fall, khalife général des Baye Faal, et Serigne Moustapha Saliou Mbacké.

À son arrivée dans la ville sainte, le chef de l’État a été accueilli avec tous les honneurs par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. L’entretien entre les deux hommes s’est déroulé dans une atmosphère empreinte de solennité, de respect mutuel et de spiritualité.

Au cours de cette rencontre, Serigne Mountakha Mbacké a tenu à adresser un message fort au président Diomaye Faye, soulignant l’importance de la foi et de la droiture dans l’exercice des responsabilités :

« Tous ceux dont je suis sûr de leur foi et de leur croyance en Dieu, je les porte dans le fond du cœur. Je prends Dieu à témoin de mes paroles. Je n’ai qu’une seule destinée : aimer Dieu. Dès lors, j’aime tous ceux qui me sont semblables. »

Par ces paroles empreintes de sincérité et de profondeur spirituelle, le guide religieux a témoigné de son estime pour le président de la République, le plaçant ainsi parmi les hommes de conviction et de foi qu’il tient en haute considération.

Cette visite traduit la volonté du chef de l’État de maintenir un dialogue privilégié avec les autorités religieuses du pays, conscient du rôle central qu’elles jouent dans la stabilité sociale et la préservation des valeurs spirituelles du Sénégal. Elle s’inscrit également dans une démarche de respect et de reconnaissance envers les figures religieuses qui ont marqué l’histoire et continuent d’influencer la vie nationale.